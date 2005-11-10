Il noto giornalista Carlo Pellegatti è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Radio Picco’ su RLV – La Radio a Colori per parlare del nuovo proprietario dello Spezia Mike Repole che ha conosciuto grazie alla comune passione per il mondo ippico: “Non so come sia nata la connection con lo Spezia, ma so che in ambiente ippico si sapeva da un mese. È un grande imprenditore, ha tanti cavalli che vincono e una grande passione. - spiega Pellegatti – Cardinale? In una recente conferenza stampa gli ho chiesto se conoscesse Rapole e ubito mi ha mandato un paio di iniziative e imprese a cui hanno partecipato assieme. Non è solo una conoscenza, è una collaborazione operativa con Gerry, ma chi l’abbia convinto a comprare lo Spezia però non lo so, probabilmente è stato Stillitano che lo ha messo in contatto con la vecchia proprietà”.

L’importanza di Angelozzi

Pellegatti poi continua spiegando che la presenza di un dirigente come Guido Angelozzi allo Spezia sia stata importante per la scelta finale dell’imprenditore statunitense: “Allo Spezia c’è Guido Angelozzi. Ti do questa notizia, quando Repole ha parlato con l’allenatrice di cavalli ha detto che avrebbe comprato lo Spezia dove il direttore è un professionista bravissimo”.