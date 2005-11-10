Pellegatti: "Jashari non ha fatto nulla, nessuna prova decente da parte delle alternative"
Paolo Lora Lamia
Il Milan arriva alla sfida di campionato contro il Genoa dopo una figuraccia in Europa League, rimediata perdendo per 0-2 a San Siro contro il Ferencvaros. Difficile trovare qualcuno nell'undici rossonero che abbia meritati la sufficienza, sia tra i titolari che tra i giocatori entrati a gara in corso. Tra i più deludenti certamente Ardon Jashari, che ha gettato al vento la possibilità di scalare le gerarchie di Amorim per quanto riguarda la mediana.
Del centrocampista ex Bruges e non solo ha parlato il giornalista Carlo Pellegatti, sul suo canale YouTube: “Jashari un paio di lanci e basta. Nulla, il nulla. E qualcuno mi dirà adesso sì, ma i due gol sono arrivati quando c'erano anche altri titolari, quindi non si salva nessuno. Non si salva nessuno. Anche una campagna acquisti: qualcuno dirà non si salva neanche la campagna acquisti, con giocatori che non sono da Milan. Sì, vero anche questo, però però non è possibile che nessuno di queste alternative abbia saputo giocare una partita decente, dignitosa. Il Ferencvaros si è subito dimostrato squadra arcigna, collosa, non ti dava un metro".