Milan, per la difesa spunta Malick Thiaw dello Schalke 04. Sul giocatore anche il Liverpool

Tra i tanti difensori accostati al Milan in questa sessione di mercato, nelle ultime ore è spuntato un nuovo profilo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i rossoneri avrebbero preso contatti con lo Schalke 04 per Malick Thiaw. Sul difensore tedesco classe 2001 non ci sarebbe l'interesse solo di Maldini e Massara ma anche la forte concorrenza del Liverpool.