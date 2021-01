Milan, per Mandzukic prima giornata rossonera: lavoro in palestra ed esercizi sul campo

vedi letture

Per Mario Mandzukic oggi prima giornata a Milanello: il croato ha scelto i rossoneri di Pioli per il suo rientro in Europa e nel menù delle sue primissime ore nel centro sportivo meneghino ci sono lavoro in palestra ed esercizi personalizzati sul campo.