Milan, Pioli: "Il mondo si è stupito di Kjaer. Noi no: sappiamo che qualità umane ha"

Il Milan aspetta di riabbracciare Simon Kjaer, protagonista in campo a Euro 2020 ma soprattutto nel salvare la vita a Christian Eriksen. Ne ha parlato in conferenza stampa Stefano Pioli: “Con Simon ci siamo sentiti spesso, ha vissuto un’esperienza difficile e delicata. Molti si sono stupiti della sua capacità di gestire momenti così, noi no perché conosciamo bene le doti del ragazzo. Ci sentiremo nei prossimi giorni, credo che un periodo di riposo possa servirgli dopo una stagione molto bella, visto anche il grande Europeo della Danimarca, ma pure molto dispendioso”.

