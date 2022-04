Milan, Pioli: "Inter brava a sfruttare le situazioni. Gol annullato? Handanovic non protesta"

Intervenuto ai microfoni di MilanTv Stefano Pioli ha parlato nel post partita di Inter-Milan partendo dal gol annullato a Bennacer come riporta Milannews.it: "Non si è mai visto un portiere che subisce un gol e che non protesta quando pensa di subire un gol in fuorigioco. Hanno protestato per il fallo di mano e non per il fuorigioco. Abbiamo perso, sono dispiaciuto per i tifosi e per la squadra e ora dobbiamo reagire in maniera convinta e sono sicuro che la squadra lo farà"

Sul match: "L'Inter è stata più brava di noi perché ha sfruttato le situazioni meglio di noi. Abbiamo subito il secondo gol dopo un'occasione netta dentro l'area. Nel secondo tempo ci abbiamo provato e reagito bene, siamo stati di più nella loro metà campo e quel gol poteva riparire la partita e non segnarlo ha creato un contraccolpo psicologico per la partita"

Sulle occasioni non concretizzate: "Anche stasera abbiamo creato molte situazioni pericolose ma non siamo riuscite a concretizzarle. Dovremo cercare di essere più concreti nelle ultime gare di campionato"

Sulla volontà di reagire: "Abbiamo una grande opportunità di dimostrare quello che siamo diventati, ora dobbiamo dimostrare che siamo determinati, che abbiamo qualità e che vogliamo essere protagonisti in campionato. Ci aspetta una partita difficile con la Lazio ma abbiamo le giuste qualità per fare bene. Abbiamo la volontà necessaria per fare bene"

Sulla buona prestazione: "Non è stata la partita migliore. Potevamo gestire meglio la palla a livello tecnico, abbiamo commesso due errori difensivi che non abbiamo commesso recentemente. Il risultato è troppo netto per la partita che abbiamo fatto ma ci deve insegnare che serve più determinazione e qualità per vincere"