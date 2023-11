Milan, Pioli: "Peggior partita di questo periodo, ko fa male. Theo? Spero di recuperarlo"

Stefano Pioli, tecnico del Milan, analizza così ai microfoni di DAZN la seconda sconfitta consecutiva in casa contro l'Udinese: "Chiaro che non abbiamo giocato una partita di livello, andando avanti si è fatta sempre più difficile. Nel primo tempo abbiamo avuto occasioni buone ma è stata la peggior partita di questo ultimo periodo. Abbiamo faticato a trovare spazi, concedendo un rigore sul quale l'avversario si è portato a casa la vittoria".

Cosa cercavi col cambio modulo?

"Se avessi avuto Pulisic e Chukwueze non avrei cambiato, avendo solo Romero senza cambi credevo che due punte vicine potevano darci più soluzioni. Jovic è la prima volta che parte dall'inizio, si è trovato a giocare in una serata nella quale tutta la squadra non ha fatto bene".

Stanno mancando gli inserimenti dei centrocampisti?

"Dobbiamo lavorare su tante cose, abbiamo preso qualche ripartenza ma devi fare delle scelte e prenderti dei rischi con avversari così bassi. Abbiamo portato parecchi giocatori sopra con uno contro uno essendo abbastanza intensi, Florenzi si è trovato a prendere una palla all'altezza del dischetto e anche Reijnders ha avuto delle occasioni. Ciò non toglie che possiamo fare meglio".

Come si riparte?

"La sconfitta fa male, c'è delusione ma grande determinazione nel preparare la prossima partita di Champions contro una squadra molto forte che però può essere battuta".

Messaggio per i tifosi?

"I tifosi ci hanno sempre sostenuto, se ci hanno fischiato stasera hanno le loro ragioni. I fischi sono giusti per la partita che non siamo riusciti a fare. Non volevamo questo distacco ma sta a noi recuperare".

Hernanez è recuperabile per il PSG?

"Theo ha preso una botta alla caviglia e stasera non poteva giocare. Spero che nel giro di 2/3 giorni possa recuperare".