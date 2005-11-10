Ufficiale Lumezzane, altro arrivo dal Bologna: Baroncioni si trasferisce a titolo definitivo

Gli emiliani potranno riacquistare il terzino sinistro entro il 2028. Si tratta del terzo arrivo dopo Menegazzo a centrocampo ed Ebone in attacco

Nuovo innesto dal Bologna, dopo il centrocampista Lorenzo Menegazzo e l'attaccante Tommaso Ebone, per il Lumezzane che ha prelevato a titolo definitivo il terzino mancino Baroncioni con il club emiliano che manterrà un diritto di riacquisto come si legge nella nota del club lombardo:

FC Lumezzane è lieto di annunciare l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Davide Baroncioni dal Bologna FC 1909 da cui è prelevato a titolo definitivo con contratto fino al 30 giugno 2029, con diritto di riacquisto per la società emiliana esercitabile entro il 1 luglio 2028.

Baroncioni, terzino sinistro classe ’05 natio di Cesena, è cresciuto nel Settore Giovanile del Bologna con cui ha vinto il campionato Allievi Under 17 ottenendo le convocazioni in prima squadra per la gare di Europa League contro Brann e Celtic Glasgow.

Le parole del ds Pesce

“Baroncioni è un elemento molto giovane che al Bologna è sempre stato tenuto in grande considerazione anche in ottica prima squadra e siamo felici di annoverarlo in rosa. – dichiara il direttore sportivo Simone Pesce – E’ un terzino di gamba e spinta che va a completare le batterie degli esterni difensivi”.

La prima intervista di Baroncioni ai canali ufficiali del club

Davide Baroncioni, prima esperienza per tee tra i grandi, dopo che però a Bologna hai vissuto anche l’esperienza e le emozioni dell’Europa League

“Sì, è la mia prima esperienza nel calcio professionistico. A Bologna ho passato gran parte della mia vita, possiamo dire, perché sono andato via di casa a quattordici anni. Le due convocazioni in Europa League sono state il coronamento di un percorso che è finito. Adesso inizia uno nuovo, sono qua per mettermi a disposizione e imparare tanto dai miei compagni”.

Terzino sinistro che sul campo che ama spingere

“Sì, il mio ruolo è questo. Mi posso adattare sia come terzino sinistro in una linea a quattro che come quinto. Mi piace contribuire alla fase offensiva, ma so che devo migliorare tanto. Cerco comunque di mettermi sempre a disposizione della squadra e del mister anche in fase di non possesso”.

Qual è il tuo primo impatto con il mondo rossoblù e quali le aspettative per la stagione che sta per iniziare?

“L’impatto è sicuramente positivo, sia in appartamento con i compagni che qui al campo. Ho già conosciuto un po’ tutti, ho parlato con il direttore e il mister, mi hanno fatto una buonissima impressione. Aspettative è sempre difficile dirlo, però sicuramente quello di giocare il più possibile, dare una mano a questa società, al mister e ai miei compagni”.