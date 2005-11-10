Ufficiale Carpi, rinforzo in difesa: preso il giovane Desole a titolo definitivo

Il Carpi si assicura Fabio Desole. Il difensore mancino classe 2006, cresciuto nel Torino e reduce dall'esperienza al Chievo, firma un contratto triennale fino al 30 giugno 2029.

Il Carpi continua a investire sui giovani e mette a segno un nuovo innesto per il reparto arretrato. Il club emiliano ha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo del difensore Fabio Desole, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2029.

Carpi, ufficiale Desole: il difensore firma un triennale fino al 2029

L'AC Carpi comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del difensore Fabio Desole.

Difensore mancino classe 2006, Desole è cresciuto nel settore giovanile del Torino. Nel febbraio scorso si è trasferito in prestito al Chievo Verona, con cui ha collezionato 12 presenze contribuendo alla vittoria dei playoff del Girone B di Serie D.

Desole ha sottoscritto un contratto triennale con scadenza il 30 giugno 2029.

Le prime parole di Fabio Desole:

"Ho scelto Carpi perché la società mi ha dimostrato fin da subito grande interesse. Questo è un progetto serio, con un modo di intendere il calcio, fatto di dominio e riaggressione, che mi interessa molto. Sono pronto a dare il massimo per una società che merita rispetto e serietà."