L'Inter U23 si rinforza: preso Alessandro Milani dalla Lazio a titolo definitivo
Nuovo rinforzo per l'Inter U23, che continua a costruire la rosa in vista della prossima stagione. Il club nerazzurro ha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo di Alessandro Milani, esterno classe 2005 proveniente dalla Lazio.
Inter U23, ufficiale Milani: arriva a titolo definitivo dalla Lazio
FC Internazionale Milano comunica l'arrivo in nerazzurro di Alessandro Milani dalla Lazio.
L’esterno classe 2005 si trasferisce all'Inter U23 a titolo definitivo.
Nato a Latina il 14 giugno 2005, Milani si forma calcisticamente nella Polisportiva Carso prima di passare nel settore giovanile della Lazio nel 2018, all'età di 13 anni. Dopo aver effettuato tutta la trafila giovanile fino alla Primavera biancoceleste, in cui cresce come terzino sinistro duttile e con buona propensione offensiva, si trasferisce in prestito all'Avellino nella stagione 2025/26: con la squadra campana arriva l'esordio tra i professionisti in Serie B, in cui colleziona 14 presenze.