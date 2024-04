Milan, Pioli: "Pulisic da trequartista? Non ha bisogno di consigli, si sa muovere bene"

L’allenatore del Milan Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di DAZN in vista del match contro il Lecce, valido per la 31^ giornata di Serie A. Fischio d’inizio alle ore 15.00, allo stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Lecce in grande forma: che partita si aspetta?

"Ci aspettiamo un Lecce determinato e organizzato, starà a noi mettere in campo una prestazione di alto livello".

Cosa cambia con il triplo trequartista tecnico e ha detto qualcosa in particolare a Pulisic?

"Non cambia più di tanto, Christian non ha bisogno di consigli e si sa muovere molto bene. Mi aspetto che attacchi di più la profondità rispetto a Ruben. L'importante sarà essere aggressivi, equilibrati e controllare bene la partita".

Conoscersi tra allenatori può essere un fattore?

"Può essere un fattore, ma quando ho incontrato Gotti con l'udinese giocava in modo diverso. Siamo preparati, vedremo come imposteranno la partita e dovremo essere bravi a trovare subito le contromisure".