Milan, Pobega resta e raddoppia: in arrivo il rinnovo di contratto per il centrocampista

Dopo il prestito al Torino, il secondo in Serie A dopo quello allo Spezia, Tommaso Pobega è pronto a rientrare al quartier generale del Milan e far parte della rosa di Stefano Pioli. Lo riporta Sky, che spiega che in estate il classe '99 resterà a Milanello e presto rinnoverà il suo contratto con i rossoneri.