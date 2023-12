Milan, recupero difficile per Kjaer: il difensore può al massimo andare in panchina mercoledì

vedi letture

La sfida di mercoledì prossimo si avvicina. Il Milan cercherà l'impresa sul campo del Newcastle per cercare di raggiungere la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. I tre punti però non basteranno: a ciò andrebbe aggiunto anche un eventuale successo del Borussia Dortmund contro il Paris Saint-Germain. Incastri molto difficile ma assolutamente possibili con Stefano Pioli che ritroverà per l'occasione Rafa Leao in attacco.

Kjaer ancora ai box

Chi invece dovrebbe rimanere ancora ai box è Simon Kjaer. Il difensore danese è fuori da fine ottobre e per il momento non si è ancora allenato con i compagni. Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ragion per cui potrebbe già essere importante recuperarlo almeno per la panchina.