Milan, Royal: "Con Conceicao sono più libero. Juventus? Una gara come le altre"

A pochi giorni dalla sfida alla Juventus, l'MVP di Como-Milan, Emerson Royal, è intervenuto ai microfoni di MilanTV per presentare la sfida contro i bianconeri: "Per me è troppo importante essere qua, perché il Milan per noi brasiliani è troppo importante. Quando sono arrivato qua mi sono subito detto di dover fare un ottimo lavoro, perché voglio vincere qualcosa con questa maglia, è troppo importante per me. Sono molto contento di questi miei primi 6 mesi qua. Io lavoro per questo".

Sull'idolo Cafù:

"È stato importante qua, ma lo è stato anche in Nazionale. Lui sa quanto di calcio. Lavoro tanto, lui sa che posso attaccante ma anche difendere bene". ù

Il rapporto con mister Conceiçao:

"Con Conceiçao sto giocando un po' più offensivo. Già dal primo giorni, quando è arrivato, mi ha detto che potevo fare questo. Mi ha detto di togliere il freno a meno ma di attaccare senza problemi. Ho fatto così un po' ovunque, al Betis, in Nazionale, al Tottenham. Mi piace tanto giocare offensivamente, e con lui ho un poco più di libertà".

Sul giovane Alejandro Jimenez:

"È un ragazzo buono, con la palla ha tanta qualità. È più giovane ma ha personalità e mi piace tanto giocare con lui".

Su Juventus-Milan:

"È come tutte le altre partite. In Serie A tutte le partite sono difficile, perché sono più tattiche, più aggressive. E per noi è importante vincerla, stiamo bene, stiamo crescendo e dobbiamo restare concentrati in tutti i momenti della partita. È fondamentale per noi. Ci arriviamo bene e dobbiamo continuare così".