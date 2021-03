Milan, Saelemaekers: "I miei compagni una seconda famiglia, vogliamo regalare gioie ai tifosi"

vedi letture

Alexis Saelemaekers ha parlato ai microfoni di Milan TV in vista della gara di domenica contro il Verona, soffermandosi così sui compagni "Mi sento molto bene qua, questa squadra è come una famiglia. Mi piace venire a Milanello ogni giorno per vedere i miei compagni. Parliamo, scherziamo, è importante anche mentalmente. Il calcio non è sempre facile, avere dei compagni di squadra che sono come membri della tua famiglia è molto importante. Anche quando vado in centro, i tifosi mi riconoscono e mi parlano, tutti mi fanno sentire a casa e mi piace".