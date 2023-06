Milan, sempre vivo l'interesse per Baldanzi: la società potrebbe sondare il terreno per l'azzurrino

Non è una novità l’interesse del Milan per Tommaso Baldanzi. Il trequartista si è messo in luce in questa stagione con la maglia dell’Empoli realizzando 4 reti e sta disputando un ottimo Mondiale Under 20. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, la dirigenza presto potrebbe sondare il terreno per il calciatore azzurro.