Milan senza 5 titolarissimi contro la 'determinatissima' Cremonese. Pioli invita alla serenità

Dopo la vittoria nei minuti finali contro lo Spezia, il Milan chiede strada ad un'altra concorrente per la salvezza; i rossoneri saranno ospiti questa sera della Cremonese, penultima in classifica con 6 punti conquistati grazie a 6 pareggi in 13 partite giocate. È chiaro che Tonali e compagni non possano sbagliare: è la seconda gara delle tre rimaste post qualificazione agli ottavi di Champions League che va assolutamente vinta per restare in scia al fuggitivo Napoli (impegnato poco prima in casa con l'Empoli) e mantenere le distanze sulle rivali.

Calma contro un avversario determinatissimo

Nel primo tempo contro lo Spezia, il Milan aveva mostrato una netta superiorità, andando in vantaggio e non riuscendo, per sfortuna e demeriti tecnici, ad aumentare l'attivo; poi, l'uscita di Bennacer e il pareggio di D. Maldini hanno innervosito i rossoneri tanto da complicare la faccenda, risolta poi nel finale da Giroud. E, secondo Pioli, è un errore mentale da non ripetere contro questo tipo di squadre: "A Cremona dobbiamo giocare bene. Le partite si preparano con una strategia e noi non dobbiamo farci portare via dagli episodi, ma dobbiamo fare quello che sappiamo fare. L'avversario sarà determinatissimo, ma dobbiamo esserlo anche noi: è importante finire questa parte di stagione al meglio possibile". Si tratta di giocare con calma apparente, con serenità, cioè con la consueta energia e con il consueto dominio dell'energia stessa.

La probabile formazione

Dall'infermeria, come noto, non recupera nessuno e agli assenti si aggiungono i due squalificati Theo Hernandez e Olivier Giroud. Pioli schiererà la seguente formazione: Tatarusanu in porta, Kalulu e Ballo-Touré terzini con Kjaer e Tomori centrali, Tonali-Bennacer coppia di mediana con Origi di punta supportato da Rebic a sinistra (riposa Leao), Messias a destra e uno tra Brahim Diaz (favorito) e De Ketelaere da trequartista centrale. Allo "Zini", dunque, i rossoneri si presenteranno senza cinque dei titolarissimi protagonisti dello Scudetto: Maignan e Calabria infortunati, Theo e Giroud squalificati e Leao in panchina per scelta tecnica.