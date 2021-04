Milan, squalifica Ibrahimovic: pronto il ricorso se lo stop sarà di due giornate

vedi letture

I vertici del Milan non ci stanno. L’espulsione di Zlatan Ibrahimovic per le proteste nei confronti dell’arbitro Maresca non è andata giù: se la squalifica sarà di due o più giornate, riporta il Corriere della Sera, il club rossonero presenterà immediatamente il ricorso, con tanto di prove audio (che non evidenziano insulti, ndr). Non dovrebbe essere necessario: l’impressione, infatti, è che alla fine Ibra se la caverà con un solo turno di stop.