Milan su Loftus-Cheek. I rossoneri spingono per chiudere in tempi rapidi col Chelsea

Per rinforzare il suo centrocampo, che dovrà fare a meno di Ismael Bennacer per diversi mesi, il Milan ha messo nel mirino Ruben Loftus-Cheek del Chelsea e nelle ultime ore avrebbe intensificato i contatti con il club inglese per provare a chiudere la trattativa in tempi rapidi. Lo ribadisce questa mattina La Gazzetta dello Sport, che ricorda come che i Blues chiedano 25 milioni di euro per lasciar partire il centrocampista.