Milan su Rayan Vitor del Vasco: per la nuova gemma brasiliana però servono 40 milioni

Fabrizio Romano, nel consueto appuntamento video, ha svelato qualche retroscena relativo all'interesse del Milan per il giovane esterno destro del Vasco da Gama Rayan Vitor: risulta che il Milan l'abbia seguito più volte. È un ragazzo che al club certamente piace a livello di scouting, ma che ha dei costi sempre più proibitivi, oltre i 35/40 milioni di euro, tra parte fissa, tasse e tutto il resto

Su di lui peraltro c'è l'interesse di diversi club inglesi che hanno tasche profondissime e tanta voglia di portare l'ennesimo campionato in Premier. Rayan piace al Milan ma andarlo a prendere oggi a livello di costi può essere più complicato.

Caratteristiche tecniche

Parliamo di un attaccante esterno mancino molto bravo nello stretto e ben dotato anche in termini finalizzativi: un gioiellino che in tanti in patria hanno già avvicinato a calciatori come Vinicius e Rodrygo, già certezze ad altissimo livello.