TMW La Fiorentina monitora ancora Rayan. Il Vasco chiede 14 milioni ma vuole aspettare l'estate

Torna di moda per gennaio il nome del brasiliano Rayan Vitor Simplício Rocha (18 anni), meglio noto con il semplice nome d'arte Rayan. Secondo le informazioni di cui è in possesso Tuttomercatoweb.com, la Fiorentina continua a monitorare l'attaccante brasiliano classe 2006, per il quale chiedono 14 milioni di euro. Lo scorso ottobre alcuni osservatori viola lo hanno monitorato da vicino, il Vasco da Gama che ne detiene il cartellino però avrebbe intenzione di resistere ai corteggiamenti e aspettare fino al torneo Sudamericano U20, che comincerà il 23 gennaio prossimo, per cederlo poi in estate.

Questo il programma della Serie A con date, orari e programmazione tv dal rientro dalla sosta fino alla prima del girone di ritorno.

17ª GIORNATA

20/12/2024 Venerdì 20.45 HELLAS VERONA-MILAN DAZN

21/12/2024 Sabato 15.00 TORINO-BOLOGNA DAZN

21/12/2024 Sabato 18.00 GENOA-NAPOLI DAZN

21/12/2024 Sabato 20.45 LECCE-LAZIO DAZN/SKY

22/12/2024 Domenica 12.30 ROMA-PARMA DAZN

22/12/2024 Domenica 15.00 VENEZIA-CAGLIARI DAZN

22/12/2024 Domenica 18.00 ATALANTA-EMPOLI DAZN/SKY

22/12/2024 Domenica 20.45 MONZA-JUVENTUS DAZN

23/12/2024 Lunedì 18.30 FIORENTINA-UDINESE DAZN

23/12/2024 Lunedì 20.45 INTER-COMO DAZN/SKY

18ª GIORNATA

28/12/2024 Sabato 15.00 EMPOLI-GENOA DAZN

28/12/2024 Sabato 15.00 PARMA-MONZA DAZN

28/12/2024 Sabato 18.00 CAGLIARI-INTER DAZN

28/12/2024 Sabato 20.45 LAZIO-ATALANTA DAZN/SKY

29/12/2024 Domenica 12.30 UDINESE-TORINO DAZN

29/12/2024 Domenica 15.00 NAPOLI-VENEZIA DAZN

29/12/2024 Domenica 18.00 JUVENTUS-FIORENTINA DAZN/SKY

29/12/2024 Domenica 20.45 MILAN-ROMA DAZN

30/12/2024 Lunedì 18.30 COMO-LECCE DAZN

30/12/2024 Lunedì 20.45 BOLOGNA-HELLAS VERONA DAZN/SKY

19ª GIORNATA

04/01/2025 Sabato 15.00 VENEZIA-EMPOLI DAZN

04/01/2025 Sabato 18.00 FIORENTINA-NAPOLI DAZN

04/01/2025 Sabato 20.45 HELLAS VERONA-UDINESE DAZN/SKY

05/01/2025 Domenica 12.30 MONZA-CAGLIARI DAZN

05/01/2025 Domenica 15.00 LECCE-GENOA DAZN

05/01/2025 Domenica 18.00 TORINO-PARMA DAZN

05/01/2025 Domenica 20.45 ROMA-LAZIO * DAZN

14/01/2025 Martedì 18.30 COMO-MILAN ** DAZN/SKY

14/01/2025 Martedì 20.45 ATALANTA-JUVENTUS ** DAZN/SKY

15/01/2025 Mercoledì 20.45 INTER-BOLOGNA ** DAZN

20ª GIORNATA

10/01/2025 Venerdì 20.45 LAZIO-COMO DAZN

11/01/2025 Sabato 15.00 EMPOLI-LECCE DAZN

11/01/2025 Sabato 15.00 UDINESE-ATALANTA DAZN

11/01/2025 Sabato 18.00 TORINO-JUVENTUS * DAZN

11/01/2025 Sabato 20.45 MILAN-CAGLIARI DAZN/SKY

12/01/2025 Domenica 12.30 GENOA-PARMA DAZN

12/01/2025 Domenica 15.00 VENEZIA-INTER DAZN

12/01/2025 Domenica 18.00 BOLOGNA-ROMA DAZN/SKY

12/01/2025 Domenica 20.45 NAPOLI-HELLAS VERONA DAZN

13/01/2025 Lunedì 20.45 MONZA-FIORENTINA DAZN/SKY

(*) Scelta (“pick”) effettuata dal licenziatario dei diritti audiovisivi come da CU LNPA n. 8 del 5 luglio 2024.

(**) Rinvii determinati dalla partecipazione delle Società Atalanta BC, FC Internazionale, Juventus FC e AC Milan alla EA SPORTS FC Supercup 2024/2025.