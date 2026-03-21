Milan-Torino, il dato sugli spettatori presenti a San Siro
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Sono 73.043 gli spettatori presenti a San Siro questa sera per la sfida fra Milan-Torino. Il dato è stato comunicato in questi minuti dal club rossonero. Il record stagionale resta quello del derby dell'8 marzo, dove vi erano 75.627 spettatori.
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