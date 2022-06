Milan, vendere per acquistare: fra i sacrificabili sul mercato c'è anche Ante Rebic

vedi letture

Vendere per acquistare, sono tanti i giocatori del Milan sul mercato destinati a fare cassa per rinforzare la rosa. Nella schiera dei sacrificabili - scrive La Gazzetta dello Sport- c'è anche Ante Rebic: il nazionale croato, costato relativamente poco, ha guadagnato una quotazione interessante anche a livello europeo. Non mancano gli acquirenti, scrive la rosea, anche se sinora Pioli lo ha sempre considerato imprescindibile. Certo, l’ultima stagione è stata costellata da infortuni e questo lo ha fatto un po’ allontanare dei riflettori. In ogni caso anche lui può tornare utile se davvero il Milan decidesse di investire su un centravanti giovane, oltre che sul parametro zero Origi.