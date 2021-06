Milan, verso il riscatto di Tonali. Trattativa aperta con il Brescia

Il Milan sta lavorando al riscatto di Sandro Tonali dal Brescia e nei dialoghi con il presidente Massimo Cellino sta cercando di rimodulare le modalità di pagamento pattuite l’estate scorsa. I rapporti tra le due società sono ottimi e non è in pericolo il riscatto, ma il club rossonero vorrebbe ottenere uno sconto dopo un’annata non proprio memorabile per il mediano di Lodi. La dirigenza sa che Sandro può fare molto meglio, la prima stagione è stata difficile per il salto in una big e spera che il prossimo sia il suo vero anno.

D’altronde l’investimento per strapparlo al Brescia è molto elevato, si tratta di 35 milioni di euro, bonus compresi. Il Milan dieci milioni li ha già versati, ora dovrà metterne altri 25 e su questi sta provando a ridurre il prezzo oppure inserire contropartite. Un’altra soluzione sarebbe una diversa rateizzazione dei pagamenti, in modo da permettere al club di avere maggiore respiro sul mercato. Ma il riscatto di Tonali ad oggi non sembra essere in dubbio, la dirigenza lo vuole tenere e si procederà in questa direzione. I contatti con il Brescia sono all’ordine del giorno e si attende un’evoluzione della trattativa nella prossima settimana.

Non sarà riscattato invece Meitè dal Torino, ritenuto non necessario dopo i sei mesi in rossonero. Nonostante tutto il giocatore è stato impiegato molto nel finale di campionato, tante volte al posto di Tonali. Difficile invece il ritorno di Diogo Dalot sulla corsia sinistra, un ruolo che il Milan vuole rinforzare.