Milito: "Chivu uomo giusto per l'Inter. Lautaro? Le porte del Racing per lui sono sempre aperte"

Diego Milito non è soltanto il presidente del Racing, ma è anche l'ex attaccante che ha regalato l'ultima Champions League all'Inter, tra l'altro nell'anno del Triplete, che porta soprattutto la sua firma. Il Principe ha raccontato ai microfoni di DAZN come ha vissuto la vigilia della finale di Madrid del 2010: "La sera prima c'era grande tensione, ma con il clan degli argentini ci siamo raccolti a vedere un film che raccontava delle Islas Malvinas e, vedendo i ragazzi argentini che si erano recati là per dare il loro contributo rischiando la vita, ci siamo gasati in vista della partita col Bayern".

Lautaro ha detto più volte di sognare un giorno di tornare al Racing.

"Ha ancora tanti anni da dare all'Inter, ma per lui le porte sono sempre aperte. Lautaro ha esordito in prima squadra al Racing entrando proprio al mio posto: si vedeva subito che era un ragazzo straordinario e con una mentalità eccezionale".

Tanti suoi ex compagni sono diventati allenatori. Se lo aspettava?

"Erano già allenatori in campo: sicuramente Cristian Chivu è l'uomo giusto per l'Inter, sapevamo che sarebbe diventato un grande coach. Anche per Cambiasso prevedevamo un futuro simile, è strano non si sia ancora concretizzato. Vi assicuro invece che sentiremo ancora tanto parlare di Thiago Motta: è fortissimo e avrà modo di dimostrarlo".