TMW
Modric miglior calciatore croato dell'anno per la tredicesima volta: a premiarlo è stato Simic
TUTTO mercato WEB
Giornata speciale in casa Milan. Il Pallone d'Oro Luka Modric, secondo quanto raccolto da TMW, è stato premiato oggi a Milanello dall'ex rossonero Dario Simic come miglior giocatore croato dell'anno.
È la tredicesima volta consecutiva che l'ex Real Madrid riceve il premio dalla Croatian Association Football Union. In questa stagione per il centrocampista quarantenne si contano 34 presenze con 2 gol e 3 assist in 2.666 minuti giocati.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Allegri e Conte, Conte e Allegri: Milan e Napoli alle prese con il dubbio in panchina legato alla Nazionale. Prima però la lotta Champions: aveva ragione il tecnico rossonero a guardarsi le spalle senza pensare allo Scudetto
Ora in radio
Primo piano
Vanoli e il futuro: se la Fiorentina ci punterà sia convinta della scelta. Il punto di Gianluca Di Marzio
Vanoli e il futuro: se la Fiorentina ci punterà sia convinta della scelta. Il punto di Gianluca Di Marzio
Serie A
Grosso: "Turati ha bellissime qualità, gli ho ritagliato un ruolo diverso. Nzola? Sono contentissimo"
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile