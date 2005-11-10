Modric: "Nel calcio devi sempre dimostrare tutto da capo, io rendo bene sotto pressione"

In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, il Milan ha presentato "The Chamber", una serie di interviste che affrontano il tema della salute mentale e le sue diverse sfaccettature nel mondo dello sport. A inaugurare il progetto è stato Luka Modric, che ha raccontato il proprio rapporto con la pressione e le aspettative legate al calcio di alto livello.

Le confessioni di Modric

"A dire il vero, mi piace avere quella pressione perché sento di rendere meglio sotto pressione che quando sono rilassato. Ecco perché, nella vita, devi dimostrare il tuo valore ogni singolo giorno, soprattutto nello sport, nel calcio. Ogni giorno porta qualcosa di nuovo, e devi continuare a migliorare e a dimostrare quanto vali perché la gente dimentica in fretta quello che hai fatto in passato. Devi costantemente dimostrare tutto da capo. A volte è difficile, ma è così che funzionano la vita e lo sport. E beh, è così che stanno le cose: io rendo bene sotto questo tipo di pressione e la vivo con piacere".