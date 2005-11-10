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Milan, problema al retto femorale per Modric. Anche Pavlovic salta l'OlympiacosTMW
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Alessio Del Lungo
Alessio Del Lungo
Oggi alle 18:12Serie A
autore Alessio Del Lungo
24.11.2026 18:12Serie A
Buone notizie invece da Fikayo Tomori: il difensore dovrebbe tornare a lavorare in gruppo domani ed esserci in Europa League.
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Il Milan dovrà fare a meno di Luka Modric contro l'Olympiacos in Europa League. Secondo quanto raccolto da TMW, il centrocampista croato, in occasione della partita vinta 5-1 contro il Frosinone, ha accusato un risentimento muscolare al retto femorale della coscia destra. Da valutare se riuscirà a recuperare in tempo per il match di Serie A contro il Cagliari, visto che lo staff medico aggiornerà quotidianamente sull'evoluzione dell'infortunio.
Gli altri
Non è al meglio neanche Strahinja Pavlovic, a cui dovrebbe essere risparmiata la trasferta di Atene per consentirgli di recuperare dal problema all'anca. Domani tornerà invece a lavorare in gruppo Fikayo Tomori, che aumenterà il numero di opzioni nel reparto difensivo per il tecnico Ruben Amorim.
Fonte: da Milano, Antonello Gioia e Pietro Mazzara
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