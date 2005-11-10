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Conferenza Jashari Olympiacos-Milan: parla il centrocampista che sostituirà ModricLive TMW
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Antonello Gioia
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Oggi alle 18:56Serie A
autore Antonello Gioia
25.11.2026 18:56Serie A
Ardon Jashari, centrocampista del Milan, è presente in conferenza stampa, a partire dalle ore 19:00, alla vigilia di Olympiacos-Milan.
Ardon Jashari, centrocampista del Milan, è presente in conferenza stampa, a partire dalle ore 19:00, alla vigilia di Olympiacos-Milan, sfida valida per la quinta giornata della League Phase di Europa League e in programma domani alle 18.45 allo stadio Georgios Karaiskakis di Atene. Segui in diretta le dichiarazioni del centrocampista rossonero con il live testuale su TMW.
19:00 | Inizia la conferenza stampa di Jashari.
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