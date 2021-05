Moggi chiude la querelle: "Con Lapo Elkann ci siamo chiariti. Lui e John non hanno colpe"

Luciano Moggi chiude la querelle a distanza con Lapo Elkann. I due erano stati protagonisti di un botta e risposta social, inaugurato dall’articolo su Libero dell’ex dirigente della Juventus a cui aveva fatto seguito la citazione di Bocca di rosa di De André del giovane Elkann. Con un tweet, lo stesso Moggi ha infine spiegato la riconciliazione: “Lapo l’ho sentito e ci siamo chiariti. È stato equivocato quello che volevo dire. Nel 2006 qualcuno ha voluto distruggere quella Juve che vinceva. Sono stati altri ad ascoltare le indicazioni di Blatter per mandare la Juve in B. Lui e suo fratello John non hanno responsabilità”.