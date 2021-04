Monza, futuro in bilico per Frattesi. Il Sassuolo potrebbe tenerlo e c'è anche la Fiorentina

vedi letture

Il futuro al Monza di Davide Frattesi sembra essere in bilico nonostante il club brianzolo voglia acquistarlo a titolo definitivo in caso di promozione in Serie A. La crescita del centrocampista classe ‘99 è infatti seguita in modo molto attento dal Sassuolo, proprietario del cartellino, che potrebbe decidere di non privarsi del nazionale U21 nella prossima stagione. Inoltre, come riporta Tuttomonza.it sul giocatore ci sarebbero anche gli occhi della Fiorentina che potrebbe mettere sul piatto più dei 5 milioni di euro proposti dal Monza.