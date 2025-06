Inter, Frattesi conferma: "Torno in Italia, ho un problema dalla sfida al Barcellona"

Alla vigilia della sfida che l'Inter affronterà contro il Fluminense (in programma domani, lunedì 30 giugno, alle 21 italiane), valida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club, il centrocampista Davide Frattesi abbandona gli Stati Uniti per fare rientro a Milano.

Visto il divulgarsi della notizia, lo stesso giocatore dal proprio profilo ufficiale Instagram ha confermato il tutto, spiegando la motivazione alla base della scelta maturata in accordo con il tecnico Cristian Chivu.

Questo quanto ha scritto l'ex Sassuolo: "Ciao a tutti ragazzi! In accordo con società e staff tecnico, tornerò in Italia per svolgere degli esami più approfonditi a causa di un problema che mi porto dietro dalla partita di Barcellona! Ci vediamo presto, e Forza Inter sempre. Un grande in bocca al lupo ai miei compagni".