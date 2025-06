Inter, buone notizie da Thuram e Frattesi: i due si sono allenati e vanno verso il rientro

vedi letture

Dopo una giornata libera, l'Inter è pronta a tornare in campo. La squadra di Cristian Chivu riprenderà quest'oggi alle ore 17 italiane la preparazione in vista dell'ottavo di finale del Mondiale per Club contro la Fluminense. Una sfida che sarà secca, proprio come in un Mondiale, che non dovrà essere sbagliata se si vorrà continuare l'avventura negli Stati Uniti. Squadra al lavoro a Charlotte nel North Carolina con il tecnico nerazzurro che dovrà valutare la situazione di due giocatori in particolare.

Marcus Thruam e Frattesi si sono allenati

Oggi infatti ci saranno novità per quanto riguarda Marcus Thuram e Davide Frattesi. Nonostante il day off concesso dall'allenatore, riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, i due giocatori si sono allenati e dovrebbero essere a disposizione almeno per la panchina in vista del prossimo match.

Verso il rientro

Due rientri importanti per Chivu in questo rush finale del torneo. Frattesi garantisce non solo sostanza ma anche inserimenti verso l'area di rigore avversaria mentre la punta francese può dare più alternative ad un reparto che stava facendo fatica ma adesso può tornare a contare sulla qualità e sul senso del gol del suo numero 9. Per cercare l'assalto ai quarti di finale del Mondiale per Club.