Monza, ufficiale il passaggio di Hernani al Palermo: ecco l'incasso totale
Come anticipato, Hernani Junior lascia il Monza e l'appena riconquistata Serie A per trasferirsi nel sud Italia. "Si trasferisce al Palermo a titolo definitivo", si apprende dal comunicato ufficiale del club biancorosso. Al club brianzolo dovrebbe essere destinata una cifra vicina al milione di euro per la cessione del giocatore 32enne brasiliano.
Arrivato in Brianza nel gennaio 2026, il centrocampista è stato grande protagonista della Promozione in Serie A dei biancorossi. Tra i suoi 6 gol segnati in 22 partite spicca quello realizzato a Catanzaro nella finale d’andata dei playoff, di cui il brasiliano è stato votato miglior giocatore.
"Un affettuoso in bocca al lupo a Hernani per la sua nuova avventura!", l'ultimo saluto dedicato dal Monza. Sei mesi all'Upower Stadium e ora la Serie B per il centrocampista ex Parma. Approdando al Palermo, Hernani ha firmato un contratto a lungo termine.
Il benvenuto del Palermo
"Il Palermo FC comunica di aver acquisito dall’AC Monza le prestazioni sportive di Hernani Azevedo Júnior.
Il calciatore si trasferisce a titolo definitivo legandosi al Club di Viale del Fante con un contratto pluriennale.
A Hernani il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero".