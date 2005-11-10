Roma, retroscena Gasperini: ha chiamato Grenwood. Affare da 40 milioni più bonus?

La Roma vuole potenziare il suo attacco e Gasperini ha occhi solamente per Mason Greenwood: il retroscena sulla telefonata al giocatore e cosa cambia ora con il Marsiglia

"Pronto Greenwood, parla Gasperini". La Roma, per spuntarla nella corsa a Mason Greenwood, ha deciso di calcare la mano e sfruttare le tecniche di convincimento di Gian Piero Gasperini. Il tecnico di Grugliasco si è guadagnato uno status d'élite internazionale negli anni, diventando una figura in grado di incidere pesantemente sulle scelte dei calciatori. Era già successo a gennaio con Malen, quando ha scelto la Capitale ed è esploso con 14 gol in metà stagione. Ora si punta tutto sull'attaccante inglese.

Offerta solo da inviare

Questa dovrebbe essere la settimana decisiva per la presentazione delladella Roma all'Olympique Marsiglia. I francesi continuano a chiedere una cifra vicina ai 50 milioni di euro per il classe 2001, mentre i giallorossi puntano a limare le pretese economiche strutturando una. Ma l'Atletico Madrid non ha ancora mollato l'osso per Greenwood e il Fenerbahce - seppur con meno convinzione - resta affacciato.

Operazione convincimento

Eppure, secondo Il Messaggero, i contatti telefonici tra il giocatore e Gasp si sarebbero già intensificati negli ultimi giorni e la trattativa potrebbe aver preso le sembianze di possibile fumata bianca. Chiarezza e intesa tra i due, con Greenwood a palesare con certezza la forte volontà di trasferirsi in giallorosso. Ma starà alla Roma districare i nodi economici con l'OM.