Roma, retroscena Gasperini: ha chiamato Grenwood. Affare da 40 milioni più bonus?
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La Roma vuole potenziare il suo attacco e Gasperini ha occhi solamente per Mason Greenwood: il retroscena sulla telefonata al giocatore e cosa cambia ora con il Marsiglia
"Pronto Greenwood, parla Gasperini". La Roma, per spuntarla nella corsa a Mason Greenwood, ha deciso di calcare la mano e sfruttare le tecniche di convincimento di Gian Piero Gasperini. Il tecnico di Grugliasco si è guadagnato uno status d'élite internazionale negli anni, diventando una figura in grado di incidere pesantemente sulle scelte dei calciatori. Era già successo a gennaio con Malen, quando ha scelto la Capitale ed è esploso con 14 gol in metà stagione. Ora si punta tutto sull'attaccante inglese.
Offerta solo da inviare
Questa dovrebbe essere la settimana decisiva per la presentazione della prima offerta ufficiale della Roma all'Olympique Marsiglia. I francesi continuano a chiedere una cifra vicina ai 50 milioni di euro per il classe 2001, mentre i giallorossi puntano a limare le pretese economiche strutturando una proposta da 40 milioni di euro più bonus. Ma l'Atletico Madrid non ha ancora mollato l'osso per Greenwood e il Fenerbahce - seppur con meno convinzione - resta affacciato.
Operazione convincimento
Eppure, secondo Il Messaggero, i contatti telefonici tra il giocatore e Gasp si sarebbero già intensificati negli ultimi giorni e la trattativa potrebbe aver preso le sembianze di possibile fumata bianca. Chiarezza e intesa tra i due, con Greenwood a palesare con certezza la forte volontà di trasferirsi in giallorosso. Ma starà alla Roma districare i nodi economici con l'OM.
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