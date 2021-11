Morte Galeazzi, De Laurentiis: "Giampiero se n'è andato troppo presto, lo ricorderemo sempre"

Anche il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha dedicato un messaggio al giornalista Giampiero Galeazzi, venuto a mancare in queste ore: "Galeazzi è stato un grande, è andato via troppo presto. Ha voluto vivere in un certo modo ma lo ricorderemo per sempre", le sue dichiarazioni raccolte da Sky Sport fuori dall'Olimpico prima di Italia-Svizzera.