Live TMW Motta: "Soddisfatto della vittoria. Atalanta? Partita molto importante"

vedi letture

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

23:07 - Thiago Motta, ha parlato, in conferenza stampa, dopo la vittoria della Juventus per 2-0 contro il Verona. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa dell’allenatore bianconero in diretta.

Di cosa è più soddisfatto?

"Sono sempre soddisfatto della vittoria sempre. Sono soddisfatto quando vinciamo. L’atteggiamento c’è stato da inizio anno, anche stasera. I ragazzi hanno dimostrato voglia di fare, carattere e hanno giocato bene a calcio".

La partita contro l'Atalanta è una finale per la Champions? Su Koopmeiners?

"È una partita molto importante come tutte quelle di campionato. Conosciamo il loro livello e noi dobbiamo prepararla al meglio. Koopmeiners ha dato tanto e sono convinto che continuerà a farlo sia adesso che nel futuro".

Che giornata ha vissuto ieri?

"Sono venuto al campo ieri mattina presto per preparare l’allenamento, ho fatto la conferenza, sono stato cona la mia famiglia, poi siamo venuti qui la sera per stare insieme e preparare gli ultimi dettagli, a livello di alimentazione, per affrontare la giornata di oggi, che abbiamo affrontato come sempre con l’obiettivo di vincerla e poi pensare alla prossima partita".

Questo è l'atteggiamento giusto da Juventus?

"L'atteggiamento c'è sempre stato e mi sono arrabbiato solo una volta. E non mi arrabbierò più perchè i ragazzi hanno capito. Oggi abbiamo avuto una buona organizzazione e abbiamo creato tanto. Dobbiamo migliorare nel concretizzare come è successo a Cagliari. Oggi abbiamo creato tanto e dobbiamo migliorare sotto porta. Dobbiamo essere più decisi e lucidi per segnare prima".

Come mai Yildiz ha giocato dietro alla punta? Su Koop largo a destra?

"Nico può giocare a destra, sinistra in avanti. Un ragazzo generoso che pensa sempre alla squadra. Oggi lui ci ha permesso di giocare bene, perchè ha avuto meno libertà. Kenan è partita a destra e poi poteva andare in mezzo in funzione dei movimenti dei suoi compagni. Koopmeiners ha giocato a destra, perchè ha l'intelligenza per capire il gioco e mettere in difficoltà il loro muro difensivo. Noi abbiamo giocatori intelligenti che sanno cosa devo fare per mettere in difficoltà gli avversari".

Termina la conferenza stampa di Thiago Motta