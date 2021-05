Mourinho alla Roma: i diritti d'immagine sono ancora del Chelsea. Fino al 2025

Calcio e finanza spiega una curiosità su José Mourinho, tecnico della Roma dalla prossima stagione. Il nome dell'allenatore portoghese, è un marchio registrato in Unione Europea, negli Stati Uniti e anche nel Regno Unito, oltre che in altri stati come Malesia, Australia, Cina e Norvegia. Tuttavia, lo Special One non detiene i diritti di sfruttamento del proprio nome.

Il marchio “José Mourinho” infatti è stato ceduto dal portoghese e registrato dal Chelsea nel marzo del 2005, a metà della sua prima stagione alla guida dei Blues: il Chelsea può sfruttare il nome di Mou fino al 31 marzo del 2025.