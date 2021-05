Mourinho alla Roma. Sei anni fa venne già accostato ma Pallotta smentì l'incontro

La notizia di oggi è l'ufficializzazione di José Mourinho come nuovo allenatore della Roma. Una notizia che ha sorpreso tutti, spiega Vocegiallorossa. In passato, invece, si era parlato di un interesse del club per l'allenatore portoghese. Dobbiamo tornare alla fine del 2015, un mese prima rispetto all'esonero di Rudi Garcia. Si parla della proprietà che avrebbe contattato Mourinho e addirittura di un incontro tra l'allora presidente James Pallotta e lo Special One, tanto da costringere lo stesso Pallotta a smentire nettamente: "Incontro con Mourinho? Sciocchezze, io ieri ero a Boston".