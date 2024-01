Mourinho attacca Massimo Mauro: "Non c'è? Peccato. Serve rispetto per la Roma"

La Roma elimina la Cremonese nell'ottavo di Coppa Italia evitando un triste replay dell'eliminazione dell'anno scorso, ribaltando la partita grazie a Dybala e Lukaku, dopo aver incassato l'iniziale svantaggio dei lombardi segnato da Tsadjout e aver concluso sotto di un gol il primo tempo. Al termine della partita, ai microfoni di Sport Mediaset, si presenta un Jose Mourinho in assetto da guerra (solo mediatica, sia chiaro) alla ricerca di rispetto per le prestazioni dei suoi ragazzi. Esordisce così l'allenatore della Roma del suo post-gara:

"C'è Massimo Mauro di là? No? Peccato. Ci vuole rispetto per le nostre difficoltà, penso che nessuna squadra in Italia abbia vinto una partita senza un unico difensore centrale, magari sì ma è difficile. Siamo tutti uniti e diamo sempre il massimo". Lo Special One, evidentemente, non ha troppo digerito qualche commento passato effettuato dall'ex calciatore, opinionista proprio della rete televisiva privata.

Poi aggiunge: "Per un ex calciatore non rispettare gente che ha mangiato nello stesso piatto, come noi, non è una bella cosa. Ci sono commentatori e commentatori, chi capisce rispetta chi mangia nel tuo stesso piatto. Anzi, mi sembra che ancora da lì ci mangi... Verrà anche per soldi, oltre che per la sua bella faccia".