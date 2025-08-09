Ufficiale Pianese, Mattia Polidori lascia dopo tre stagioni: ufficiale il prestito in Eccellenza

Prosegue il lavoro della Pianese sul fronte delle operazioni in uscita, con l’obiettivo di favorire la crescita e la continuità dei propri tesserati anche attraverso nuove esperienze professionali. In quest’ottica, il club ha ufficializzato una nuova operazione che riguarda Mattia Polidori, ceduto in prestito all'Ellera, club che milita nel campionato di Eccellenza umbra. Questo l'annuncio ufficiale:

"L’US Pianese comunica di aver definito il trasferimento a titolo temporaneo di Mattia Polidori all’Ellera, compagine militante nel campionato di Eccellenza umbra, fino al termine della stagione. Arrivato a Piancastagnaio nel 2022, Polidori ha indossato la maglia della Pianese per tre stagioni distinguendosi per professionalità e impegno, doti che lo hanno portato a diventare il vice capitano della squadra oltre che un punto di riferimento dentro e fuori dal campo. La società ringrazia Mattia per il suo contributo con la maglia della Pianese e gli augura le migliori fortune personali e professionali".