Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Pianese, Mattia Polidori lascia dopo tre stagioni: ufficiale il prestito in Eccellenza

Pianese, Mattia Polidori lascia dopo tre stagioni: ufficiale il prestito in EccellenzaTUTTO mercato WEB
© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com
Oggi alle 12:04Serie C
di Niccolò Righi

Prosegue il lavoro della Pianese sul fronte delle operazioni in uscita, con l’obiettivo di favorire la crescita e la continuità dei propri tesserati anche attraverso nuove esperienze professionali. In quest’ottica, il club ha ufficializzato una nuova operazione che riguarda Mattia Polidori, ceduto in prestito all'Ellera, club che milita nel campionato di Eccellenza umbra. Questo l'annuncio ufficiale:

"L’US Pianese comunica di aver definito il trasferimento a titolo temporaneo di Mattia Polidori all’Ellera, compagine militante nel campionato di Eccellenza umbra, fino al termine della stagione. Arrivato a Piancastagnaio nel 2022, Polidori ha indossato la maglia della Pianese per tre stagioni distinguendosi per professionalità e impegno, doti che lo hanno portato a diventare il vice capitano della squadra oltre che un punto di riferimento dentro e fuori dal campo. La società ringrazia Mattia per il suo contributo con la maglia della Pianese e gli augura le migliori fortune personali e professionali".

Solo con TIMVISION hai DAZN e PRIME in promo a soli 19,99€ per i primi 5 mesi. Attiva ora Online!
Articoli correlati
Pianese, Polidori: "Anche ai playoff giocheremo con consapevolezza e spensieratezza"... Pianese, Polidori: "Anche ai playoff giocheremo con consapevolezza e spensieratezza"
La Pianese centra la salvezza. E in vista della sfida al Rimini ritrova anche Polidori... La Pianese centra la salvezza. E in vista della sfida al Rimini ritrova anche Polidori
Pianese, Polidori: "Un anno positivissimo. Giocare al Curi sarà emozionante" Pianese, Polidori: "Un anno positivissimo. Giocare al Curi sarà emozionante"
Altre notizie Serie C
Pianese, Mattia Polidori lascia dopo tre stagioni: ufficiale il prestito in Eccellenza... UfficialePianese, Mattia Polidori lascia dopo tre stagioni: ufficiale il prestito in Eccellenza
Nuova avventura per il giovane portiere Corriere della Salernitana: va in prestito... UfficialeNuova avventura per il giovane portiere Corriere della Salernitana: va in prestito al Gelbison
Il Cosenza si coccola Christian Kouan ma il futuro è un rebus: con la giusta offerta... Il Cosenza si coccola Christian Kouan ma il futuro è un rebus: con la giusta offerta può andare
Doppia operazione tra Ternana e Gubbio. Proietti va ai rossoverdi, Fazzi fa il percorso... UfficialeDoppia operazione tra Ternana e Gubbio. Proietti va ai rossoverdi, Fazzi fa il percorso inverso
Il VAR a chiamata arriva in Serie C: ieri incontro tra i club ed i vertici arbitrali... Il VAR a chiamata arriva in Serie C: ieri incontro tra i club ed i vertici arbitrali
Pianese, successo in amichevole col Follonica Gavorrano. Ercolani: "Vincere dà morale"... Pianese, successo in amichevole col Follonica Gavorrano. Ercolani: "Vincere dà morale"
Juve NG ko contro l'Atalanta U23. Brambilla: "Dobbiamo fare di più e farlo anche... Juve NG ko contro l'Atalanta U23. Brambilla: "Dobbiamo fare di più e farlo anche meglio"
Il Catania saluta Bocic. L'attaccante è stato ceduto a titolo temporaneo al Picerno... UfficialeIl Catania saluta Bocic. L'attaccante è stato ceduto a titolo temporaneo al Picerno
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto I club sono ostaggi dei calciatori, non il contrario: servono regole per tutelare anche le società, perché così sarà impossibile andare avanti. Il Milan che sta per chiudere Hojlund complica l'estate della Juventus
Le più lette
1 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di A tra conferme e nuovi arrivi
2 Serie A in ritiro, date e risultati delle amichevoli delle 20 squadre
3 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di B tra conferme e nuovi arrivi
4 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle big europee tra conferme e nuovi arrivi
5 Trenta giocatori in cerca di contratto. La short list degli svincolati per la Serie B
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Saluta anche Raspadori: ecco la mappa completa dei Nazionali in giro per il mondo
Immagine top news n.1 Sesko è ufficialmente un nuovo giocatore del Manchester United: affare da 85 milioni
Immagine top news n.2 L'incredibile cifra incassata dal Napoli dalle cessioni. Con Raspa, Simeone e Zanoli...
Immagine top news n.3 Il Como può perdere (almeno) 30 milioni per Nico Paz. Perché il Real può ricomprarlo
Immagine top news n.4 Juventus, Gatti: "Ho scelto la Juve con il cuore. Vlahovic? Spero resti"
Immagine top news n.5 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di A tra conferme e nuovi arrivi
Immagine top news n.6 In attesa di Lookman, l'Inter dà un segnale: vittoria in inferiorità numerica col Monaco
Immagine top news n.7 Il Milan ha scelto il suo nuovo centravanti: Hojlund sempre più vicino, i dettagli e le cifre
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'analisi dei 30 finalisti del Pallone d'Oro 2025. Chi sono i favoriti? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Torino che sta nascendo può essere la rivelazione della prossima Serie A?
Immagine news podcast n.2 Il capolavoro del Napoli. Il mercato può chiudersi già a inizio agosto?
Immagine news podcast n.3 Il braccio di ferro e i colpi di scena nella storia Jashari, Bruges, Milan
Immagine news podcast n.4 Perché una piazza esigente come Roma ha fiducia nella strategia di Gasp e Massara
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Giannichedda consiglia il Milan: "Meglio Hojlund di Vlahovic, vi spiego perché"
Immagine news Altre Notizie n.2 Valentini: "Milan, Allegri sarà carico. Ecco la mia proposta per Italia-Israele"
Immagine news Serie A n.3 Arturo Di Napoli: "Inter, si deve partire subito bene altrimenti..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Fiorentina, dal Brasile: il Vasco da Gama in contatto con Ikone
Immagine news Serie A n.2 La Roma omaggia Diogo Jota: Dybala, Ranieri e Massara depongono fiori fuori Anfield
Immagine news Serie A n.3 Saluta anche Raspadori: ecco la mappa completa dei Nazionali in giro per il mondo
Immagine news Serie A n.4 Aston Villa su Saelemaekers, ma Allegri chiede la permanenza al Milan. E intanto si parla di rinnovo
Immagine news Serie A n.5 La Lazio prova a rafforzare le finanze: presto un nuovo main sponsor da oltre 6 milioni annui
Immagine news Serie A n.6 Fiorentina in campo con lo United e Comuzzo è l'osservato speciale di mezza Premier
Serie B
Immagine news Serie B n.1 La Reggiana ha un nuovo portiere: fatta per l'arrivo a titolo definitivo di Seculin
Immagine news Serie B n.2 Frosinone ko, Alvini: "Nulla di cui preoccuparsi. Monza? Rientreranno tutti tranne Gori"
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, fatto il centrocampo ora occhi sulla difesa, l'obiettivo è Rus del Pisa
Immagine news Serie B n.4 Palermo, Inzaghi e l'amichevole con il Manchester City: "Affronteremo dei marziani"
Immagine news Serie B n.5 Trenta giocatori in cerca di contratto. La short list degli svincolati per la Serie B
Immagine news Serie B n.6 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di B tra conferme e nuovi arrivi
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Pianese, Mattia Polidori lascia dopo tre stagioni: ufficiale il prestito in Eccellenza
Immagine news Serie C n.2 Nuova avventura per il giovane portiere Corriere della Salernitana: va in prestito al Gelbison
Immagine news Serie C n.3 Il Cosenza si coccola Christian Kouan ma il futuro è un rebus: con la giusta offerta può andare
Immagine news Serie C n.4 Doppia operazione tra Ternana e Gubbio. Proietti va ai rossoverdi, Fazzi fa il percorso inverso
Immagine news Serie C n.5 Il VAR a chiamata arriva in Serie C: ieri incontro tra i club ed i vertici arbitrali
Immagine news Serie C n.6 Pianese, successo in amichevole col Follonica Gavorrano. Ercolani: "Vincere dà morale"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Inter Women, nuovo prestito per Jelcic. Si trasferisce in Svizzera allo Young Boys
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus Women, scelta l'erede di Sara Gama: Martina Rosucci nuovo capitano
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women’s Cup su Sky: si parte il 22 agosto. La finale anche su Rai 2
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, la storia continua: Cecilia Salvai ha firmato il rinnovo fino al 2027
Immagine news Calcio femminile n.5 Pallone d'oro 2025, le nomination per tutte le categorie. Due le italiane in lizza
Immagine news Calcio femminile n.6 Lazio Women, Ashworth-Clifford: "Ho già giocato in Champions, spero di farlo anche qui"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.160 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Celeste Pin: "Quando mi misero su un treno, direzione Perugia...e iniziò la mia carriera" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il caso Lookman fa discutere: chi ha ragione?