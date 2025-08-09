Ufficiale Sesko è ufficialmente un nuovo giocatore del Manchester United: affare da 85 milioni

Un anno fa sulle sue tracce c'era il Milan, così come tante altre big d'Europa, ma lui scelse di rinnovare a sorpresa con il Lipsia. Quest'estate però Benjamin Sesko è tornato sui suoi passi e di fronte alla chiamata del Manchester United non ha saputo resistere: l'attaccante sloveno classe 2003 infatti ha firmato con i Red Devils un quinquennale. Per lui sarà la prima esperienza assoluta in Premier League. Quanto al club di Old Trafford, si tratta di un'operazione complessiva da 85 milioni di euro. Battuta la concorrenza del Newcastle, dunque.

Comunicato ufficiale

"Il Manchester United è lieto di confermare che Benjamin Šeško è entrato a far parte del club, in attesa della registrazione ufficiale. L’attaccante sloveno ha firmato un contratto fino a giugno 2030.

Nelle ultime due stagioni, Šeško ha segnato più gol di qualsiasi altro giocatore sotto i 23 anni nei cinque principali campionati europei. Il 22enne ha realizzato 21 gol e fornito sei assist con il RB Lipsia nell’ultima stagione. Con la nazionale slovena, ha già collezionato 41 presenze e segnato 16 gol, dopo essere diventato il più giovane debuttante della storia del suo paese nel 2021", la chiosa dell'annuncio.

Jason Wilcox, direttore sportivo del MU, ha dichiarato: "Benjamin possiede una combinazione rara di velocità esplosiva e capacità di dominare fisicamente i difensori, che lo rende uno dei giovani talenti più straordinari del calcio mondiale. Abbiamo seguito da vicino la carriera di Benjamin; tutte le nostre analisi e ricerche hanno concluso che possiede le qualità e la personalità necessarie per affermarsi al Manchester United. Sotto la guida di Ruben (Amorim, ndr) e del nostro eccellente team tecnico, Benjamin entra in un ambiente perfetto per aiutarlo a raggiungere il suo potenziale di livello mondiale".

E ancora: "Il desiderio mostrato da tutti i nostri nuovi acquisti di unirsi al club quest’estate evidenzia l’attrattiva e il prestigio del Manchester United, mentre continuiamo a costruire e sviluppare una squadra in grado di competere per i trofei più importanti".