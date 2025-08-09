Doppia operazione tra Ternana e Gubbio. Proietti va ai rossoverdi, Fazzi fa il percorso inverso
Doppia operazione di mercato tra il Gubbio e la Ternana. I rossoneri si assicurano il centrocampista Mattia Proietti. Fa invece il percorso inverso un altro centrocampista, ossia Nicolò Fazzi, che passa a titolo definitivo al Gubbio. Queste le due note:
“As Gubbio 1910 comunica di aver acquisito dalla società Ternana Calcio a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Nicolò Fazzi. Nato a Barga il 2 Marzo 1995, Fazzi è un difensore molto duttile che può essere utilizzato anche come centrocampista. Cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, Fazzi successivamente ha vestito le maglie di Perugia, Entella, Crotone, Cesena, Livorno, Padova, Mantova, Sambenedettese, Messina, Lucchese e Ternana”.
“As Gubbio 1910 comunica di aver ceduto alla società Ternana Calcio a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Mattia Proietti. A Mattia un sentito ringraziamento per l’impegno e la professionalità dimostrata nella scorsa stagione e i migliori auguri per il prosieguo di carriera”.