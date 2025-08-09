Ufficiale Nuova avventura per il giovane portiere Corriere della Salernitana: va in prestito al Gelbison

La Gelbison, società che milita in Serie D, ha comunicato di aver acquisito, a titolo temporaneo dalla Salernitana, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Francesco Corriere, portiere classe 2006. Questo il comunicato ufficiale del club:

"Nato e cresciuto a Roma, Corriere ha mosso i primi passi nel settore giovanile della Boreale, formazione con cui ha collezionato oltre 30 presenze in Serie D, mettendosi in mostra per personalità e affidabilità tra i pali. Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione della Salernitana, che lo ha inserito nella rosa della Primavera, sotto la supervisione del responsabile del settore giovanile, Stefano Colantuono.

Nel corso della passata stagione, Corriere ha raggiunto un traguardo importante, debuttando ufficialmente tra i professionisti nella sfida del Campionato di Serie B tra Salernitana e Cesena, disputata allo stadio Arechi".