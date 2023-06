Mourinho aveva ragione, la Roma non è da Champions. E che rimpianto Budapest

Dalla gloria alla sofferenza fino all’ultimo secondo il passo è breve. Perché dopo la sconfitta in finale in Europa League, sono serviti novanta minuti di cuore ai giallorossi per strappare almeno l’obiettivo minimo stagionale: l’Europa League. Resta comunque il giallo sui reali obiettivi del club di inizio stagione. Perché se la dirigenza, nello specifico Tiago Pinto, ha sempre avuto come target, quello di tornare in Champions League, dall’altra José Mourinho è sempre stato chiaro a riguardo, non ritenendo la rosa della Roma adatta al triplo impegno settimanale. Ha sempre visto una squadra che, con il solo campionato, sarebbe stata competitiva, e che faticava molto quando di mezzo c’era la Coppa Italia o l’Europa League. Il sesto posto e la partecipazione alla seconda competizione più importante dell’Uefa conferma la tesi dello Special One, ma i rimpianti restano per la finale di Budapest persa ai rigori dopo una battaglia lunga 143 minuti.

La Roma, però, è arrivata al momento topico della stagione distrutta fisicamente e dagli infortuni, l'ultimo addirittura ieri sera ad Abraham che potrebbe cambiare il mercato della Roma. Ma se l'inglese preoccupa, a far tirare un sospiro di sollievo ci hanno pensato Mourinho e Dybala. Il primo ai tifosi che gli chiedevano di restare ha risposto sì con la testa mimando con la mano il gesto del "io resto qui". Poi l'intervista a Dazn della Joya sul futuro perché quando gli domandano se la sua permanenza fosse legata alla Champions ha risposto: "Io ho due anni di contratto qua". Parole che lasciano ben sperare i tifosi giallorossi.