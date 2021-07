Mourinho, domenica di lavoro a Trigoria: "Spiace per la perdita di Spinazzola, ma così è il calcio"

vedi letture

"Domenica di lavoro a Trigoria". Questo il post di Josè Mourinho su Instagram, in cui il tecnico giallorosso aggiorna - con un video - sull'andamento dei suoi primi giorni a Roma. Il portoghese ha cominciato il suo lavoro col nuovo club, in attesa del raduno della squadra previsto per la prossima settimana. Lo Special One è sbarcato venerdì pomeriggio nella capitale e adesso si trova a Trigoria per scontare la quarantena imposta dal Governo per chi di recente ha fatto tappa in Inghilterra. Così - oltre ai pensieri rilasciati a TalkSports in merito all'Italia -, Mourinho ha voluto fare un video mentre alcuni giocatori erano in campo ad allenarsi: "Altri due giorni lontano dai giocatori, ma va bene. Il tempo è bellissimo, posso stare all'aperto, a vedere gli allenamenti, posso organizzarmi con gli assistenti che si stanno prendendo cura dei giocatori. Dispiace per la perdita di Spinazzola, ma così è il calcio. Ora dobbiamo essere pronti ad iniziare la prossima settimana".