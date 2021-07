Mourinho è a Roma: ora quarantena di 5 giorni a Trigoria tra meeting (all'aperto) e tamponi

Sbarcato nel primo pomeriggio a Trigoria con un volo privato proveniente da Lisbona, Josè Mourinho dovrà comunque fare la quarantena di 5 giorni a Trigoria a causa dei recenti blitz londinesi. Il tecnico portoghese, avendo viaggiato su volo privato e disponendo dell'European Pass (viste le due dosi di vaccino a cui è stato sottoposto, ndr), potrà comunque lavorare all'interno del centro sportivo della Roma, evitando di essere rinchiuso in una stanza, ma mantenendo sempre il distanziamento dalle altre persone e con l'obbligo di svolgere meeting con staff e giocatori solo in spazi all'aperto. Per tutta la durata della quarantena all'interno di Trigoria sarà sottoposto mattina e sera a tamponi antigienici e molecolari.