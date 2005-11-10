Mourinho e il messaggio alla Roma: "Emozioni per cui posso solo esprimere gratitudine"

"Emozioni e eterna gratitudine a voi". A due giorni dalla sfida tra Roma e Real Madrid, José Mourinho continua a portare con sé l'affetto ricevuto dai tifosi giallorossi in occasione del suo ritorno nella Capitale. Un'accoglienza speciale, che ha evidentemente lasciato il segno nello Special One, ancora legato alla piazza romanista e ai ricordi della sua esperienza sulla panchina giallorossa.

L'allenatore portoghese ha voluto rivolgere ai sostenitori della Roma un ulteriore messaggio attraverso i propri account social, condividendo tutta la sua emozione per l'affetto ricevuto: "Quando i momenti più belli di una lunga carriera non sono né i gol né le vittorie, ma piuttosto emozioni per le quali posso solo esprimere umilmente la mia gratitudine. Grazie Roma, grazie romanisti. Emozioni e eterna gratitudine a voi". Parole che confermano come il legame tra Mourinho e il popolo romanista sia rimasto forte anche dopo la separazione.