Mourinho polemico anche dopo un 7-0: "Calendario? In Lega qualcuno non mi ama"

Quando parla José Mourinho non può mai mancare la polemica. Anche dopo il 7-0 della sua Roma all'Empoli, il tecnico portoghese ha evitato di rispondere a domande dallo studio di Dazn, limitandosi a interagire con l'inviata a bordocampo. Una scelta accolta con una certa ironia dai conduttori - Cattaneo: "È già tanto che sia venuto" - ma in linea con le scelte comunicative recenti dello Special One.

La polemica sul calendario. Come il "concittadino" Sarri, Mourinho si è poi soffermato in una polemica sui tanti impegni ravvicinati della sua Roma e su una calendario ipoteticamente avverso: “Dobbiamo gestire gli impegni. Abbiamo 3 difensori centrali in questo momento e dobbiamo gestire giocatori come Sanches e Dybala. Siamo stati anche sfortunati, giochiamo sempre giovedì e domenica: c’è qualcuno in Lega che non è innamorato di me. Giovedì faremo qualche cambio e mi fa piacere che un bambino come Pagano ha giocato 3 partite”.

