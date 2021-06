Mourinho scherza sul futuro di Ronaldo: "Deve andare via dall'Italia e lasciarmi in pace"

Ospite di TalkSport nella giornata di ieri, José Mourinho, prossimo allenatore della Roma, ha scherzato sul futuro di Cristiano Ronaldo: “Penso che dovrebbe lasciare l’Italia ora e lasciarmi in pace. Tutti dicono, lo dico anch’io, che non ha più 25 anni. Ne ha 36 e magari non ha segnato 50, ma quanti ne ha segnati? 35. Sono numeri incredibili. È una leggenda, uno dei nomi che rimarrà per sempre nella storia del calcio e riesce a motivarsi da solo ogni volta. Vuole vincere il Pallone d’Oro, la Scarpa d’Oro, vuole il record di Daei, vuole giocare il Mondiale dopo gli Europei”.